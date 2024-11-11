Австралийские инженеры создали бетон с использованием текстильных отходов

Команда исследователей во главе с доктором Чамилой Гунасекара из Университета RMIT разработала технологию, которая позволяет использовать волокна старых ковров для уменьшения трещинообразования в бетоне на 30% и улучшения его долговечности. Это открытие помогает решить одну из главных проблем в строительстве — трещины в железобетонных конструкциях.

Новое исследование опубликовано в журнале Construction and Building Materials. В лабораториях RMIT ученые также экспериментируют с другими текстильными отходами, такими как ткань одежды, чтобы еще больше повысить прочность бетона.

Согласно расчетам ученых, до 70% текстильных отходов можно переработать в полезные волокна, что открывает новые возможности для устойчивых строительных материалов.