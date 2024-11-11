Наука и технологии
Опубликовано 11 ноября 2024, 22:08
1 мин.

Австралийские инженеры создали бетон с использованием текстильных отходов

Новые технологии
Инженеры из Австралии нашли способ улучшить бетон, используя отходы ковров, что может стать настоящим прорывом для устойчивого строительства. Новый метод не только увеличивает прочность бетона, но и снижает его подверженность трещинам.
Австралийские инженеры создали бетон с использованием текстильных отходов

© Ferra.ru

Команда исследователей во главе с доктором Чамилой Гунасекара из Университета RMIT разработала технологию, которая позволяет использовать волокна старых ковров для уменьшения трещинообразования в бетоне на 30% и улучшения его долговечности. Это открытие помогает решить одну из главных проблем в строительстве — трещины в железобетонных конструкциях.

Новое исследование опубликовано в журнале Construction and Building Materials. В лабораториях RMIT ученые также экспериментируют с другими текстильными отходами, такими как ткань одежды, чтобы еще больше повысить прочность бетона.

Согласно расчетам ученых, до 70% текстильных отходов можно переработать в полезные волокна, что открывает новые возможности для устойчивых строительных материалов.

Австралийские инженеры создали бетон с использованием текстильных отходов

© RMIT University