Австралийские муравьи "выкачивают" азот из мочи кенгуру

Все дело в том, что остров Кенгуру, на котором и произошли изменения с муравьями, достаточно малоплодороден и засушлив. В итоге немногочисленная растительность, обитающая на данной территории, вынуждена жить на песчаном грунте. В итоге единственными живыми существами, габаритов которых достаточно для “удобрения” азотом необходимого для нормальной жизнедеятельности насекомых количества почвы, оказались местные кенгуру. И именно их мочу муравьи и научились собирать.

”Если колонии повезет, то “залежи” мочевины поблизости могут стать для нее ценнейшим ресурсом. Мочевина — по сути, природный спортивный напиток”, — прокомментировал открытие американский эколог Уолтер Каспари.