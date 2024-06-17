Австралийские ученые создали инструмент для быстрого поиска новых лекарств

Разработка под названием PSICHIC (PhySIcoCHemICal) способна предсказать взаимодействие молекул и белков, что является ключевым этапом открытия лекарств. Новинка использует только данные о последовательности аминокислот, устраняя необходимость сложных и дорогостоящих методов.

PSICHIC уже доказал свою эффективность в выявлении перспективных лекарственных препаратов. Он также может различать функциональные эффекты лекарств, то есть то, как они влияют на организм.

В отличие от существующих методов, PSICHIC не требует создания 3D-структур белков, что значительно сокращает время и затраты. Он анализирует тысячи взаимодействий молекул и белков, выявляя уникальные «отпечатки» для более эффективного скрининга лекарственных соединений.

PSICHIC учитывает физико-химические ограничения при обучении на данных о последовательностях, позволяя раскрывать механизмы взаимодействия белок-лиганд напрямую из этих данных.