Австралийские ученые создали новый способ производства лекарств

Эти капсулы защищают лекарства от иммунной системы организма и помогают им достичь нужного места. Новый метод производства липосом с помощью вихревого микрофлюидного устройства (VFD) позволит создавать лекарства нового поколения.

Устройство VFD позволяет быстро смешивать вещества и контролировать химические реакции. Ранее с его помощью уже получали анестетики и другие лекарства. Главное преимущество нового метода — простота и экологичность. Традиционные способы производства липосом более сложны и загрязняют окружающую среду.

По словам профессора Колина Растона, руководителя исследования, этот метод позволит не только быстрее создавать лекарства, но и делать их более безопасными для здоровья и окружающей среды.