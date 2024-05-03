Австралийские ученые создали новый способ производства лекарств

Опубликовано 03 мая 2024, 22:52
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Австралийские ученые создали новый способ производства лекарствОн более экологичный
Австралийские ученые из Университета Флиндерса разработали новый быстрый и экологичный метод создания искусственных липосом — микроскопических капсул, которые используются для доставки лекарств в организм человека.
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Эти капсулы защищают лекарства от иммунной системы организма и помогают им достичь нужного места. Новый метод производства липосом с помощью вихревого микрофлюидного устройства (VFD) позволит создавать лекарства нового поколения.
Устройство VFD позволяет быстро смешивать вещества и контролировать химические реакции. Ранее с его помощью уже получали анестетики и другие лекарства. Главное преимущество нового метода — простота и экологичность. Традиционные способы производства липосом более сложны и загрязняют окружающую среду.
По словам профессора Колина Растона, руководителя исследования, этот метод позволит не только быстрее создавать лекарства, но и делать их более безопасными для здоровья и окружающей среды.