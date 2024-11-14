Австралийские ученые создали роботизированную руку для восстановления рифов

Проект является результатом сотрудничества CSIRO и Beyond Coral Foundation, а также части программы Kick-Start, поддерживающей стартапы и малые предприятия в Австралии. Мощность этого устройства заключается в способности частично автоматизировать трудоемкий процесс размножения кораллов.

Доктор Джош Пинскиер, учёный в области мягкой робототехники из CSIRO, пояснил, что выращивание кораллов требует значительных усилий и аккуратности. Каждый коралл нужно осторожно переносить между резервуарами, чтобы сохранить оптимальные условия для его роста. Мягкий захват, разработанный с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, может без повреждений переносить кораллы и адаптироваться под различные размеры колоний.

Для предотвращения коррозии в соленой воде захват был напечатан на 3D-принтере из прочного полимера и мягкой резины. Этот робот может выполнять задачи, которые традиционно выполняются вручную, а также оснащён другими инструментами, например, щёткой для удаления водорослей.

Представитель Beyond Coral Foundation, Стивен Родан, подчеркнул историческое значение проекта, отметив, что это первый случай, когда роботизированная установка безопасно переносит кораллы между резервуарами. В будущем такой захват может сыграть ключевую роль в восстановлении коралловых рифов по всему миру.