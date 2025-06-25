Австралийский мёд оказался полезен даже после термической обработки

Специалисты изучили образцы мёда трёх видов австралийских бесшипных пчёл: Tetragonula carbonaria, Tetragonula hockingsi и Austroplebeia australis. Причём австралийский мёд не теряет лечебных свойств даже после длительного хранения.

В исследовании учёных отмечено, что австралийский мёд содержит перекись водорода, а также уникальные неперекисные компоненты, обеспечивающие устойчивое действие продукта против патогенов. И в этом его отличие от мёда европейских пчёл. К тому же исследователи сообщают, что мёд указанных видов австралийских пчёл перспективен в борьбе с антибиотикорезистентностью.

Также оказалось, что антибактериальная активность австралийского мёда стабильна во всех без исключения образцах от разных пчёл и регионов.