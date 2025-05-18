Австралия не смогла отправить в космос свою первую ракету

Сбой в электропроводке привёл к открытию головного конуса (обтекателя полезной нагрузки) ракеты перед загрузкой топлива, что грозило серьёзными последствиями вплоть до взрыва. В итоге никто не пострадал, а первоначальные проверки не выявили повреждений ракеты или стартовой площадки. Eris не несла никаких спутников, а запуск был предназначен для тестового полёта.

Компания Gilmour Space, основанная в 2012 году, разрабатывает трёхступенчатую 25-метровую ракету-носитель Eris, способную выводить полезную нагрузку весом до 300 кг на низкую околоземную орбиту и до 215 кг на солнечно-синхронную орбиту. Как отмечается, этот инцидент подчёркивает сложность и трудности разработки ракет и важность строгих протоколов безопасности в аэрокосмической отрасли.

«Во время заключительной подготовки к запуску из-за неисправности электропроводки сработала система, которая открыла головной конус ракеты (обтекатель полезной нагрузки)», — сообщила Gilmour Space.