Австралия отказалась размещать своей территории американские военные базы

Австралийский министр обороны Линда Рейнольдс выступила с заявлением, согласно которому хоть районы размещения ракетных баз США еще не известны, Австралия не намерена становиться одним из них. По ее словам, господин Эспер еще не обращался к ней с такой просьбой, но в случае чего, Австралия откажет в такой просьбе.

Напомним, что чуть ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты после выхода из американо-российского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности планируют заняться размещением обычных ракет средней дальности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.