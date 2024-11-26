Наука и технологии
Опубликовано 26 ноября 2024, 03:00
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Австралия отменила законопроект о штрафах для соцсетей за фейки

Министр связи объявила о прекращении работы над законом
Австралия отказалась от законопроекта, который предусматривал штрафы для социальных сетей за распространение фейков. Министр связи страны Мишель Роуленд заявила, что проект был отменен после того, как столкнулся с значительным сопротивлением в австралийском сенате.
Австралия отменила законопроект о штрафах для соцсетей за фейки

© Ferra.ru

Законопроект предлагал широкие полномочия для наложения штрафов на технологические компании, если они не выполнят новые требования по обеспечению безопасности в интернете. Штрафы могли составить до 5% от годового оборота компаний.

Министр Роуленд отметила, что на основе заявлений и обсуждений с сенаторами стало ясно: нет возможности провести этот закон через парламент. Это заявление вызвало общественный резонанс, а среди оппонентов законопроекта был и предприниматель Илон Маск, который в сентябре сравнил австралийское законодательство с фашизмом.

Несмотря на отмену этого законопроекта, Австралия продолжает продвигаться в регулировании крупных технологических компаний. В ближайшее время правительство планирует ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет.