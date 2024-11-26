Австралия отменила законопроект о штрафах для соцсетей за фейки

Законопроект предлагал широкие полномочия для наложения штрафов на технологические компании, если они не выполнят новые требования по обеспечению безопасности в интернете. Штрафы могли составить до 5% от годового оборота компаний.

Министр Роуленд отметила, что на основе заявлений и обсуждений с сенаторами стало ясно: нет возможности провести этот закон через парламент. Это заявление вызвало общественный резонанс, а среди оппонентов законопроекта был и предприниматель Илон Маск, который в сентябре сравнил австралийское законодательство с фашизмом.

Несмотря на отмену этого законопроекта, Австралия продолжает продвигаться в регулировании крупных технологических компаний. В ближайшее время правительство планирует ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет.