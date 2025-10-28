Австралия подала в суд на Microsoft из-за роста цен на подписку с Copilot

Поводом стало включение в эти тарифы инструмента искусственного интеллекта (ИИ) Copilot, что привело к значительному росту цен. Стоимость ежегодной личной подписки выросла на 45%, до 159 австралийских долларов, а семейной — на 29%, до 179 австралийских долларов.

По данным комиссии, Microsoft не проинформировала четко около 2,7 миллиона клиентов о том, что сохранялся более доступный «классический» тариф без Copilot. Возможность сохранить старую цену раскрывалась только в процессе отмены подписки. Регулятор расценивает это как нарушение закона, поскольку компания не раскрыла важную информацию и создала ложное впечатление о выборе.

Представитель Microsoft сообщил, что компания внимательно изучает претензии регулятора. Комиссия требует наложения штрафов, компенсаций для потребителей, судебных запретов и возмещения судебных издержек с Microsoft Australia Pty Ltd и ее материнской компании Microsoft Corp.