Австралия запретит социальные сети для детей младше 16 лет

Альбанезе в Канберре отметил, что законодательство будет представлено позже в этом месяце. По его словам, ответственность за соблюдение возрастных ограничений ляжет на платформы, а не на родителей или пользователей. Пользователи, в свою очередь, не будут наказаны за нарушение правил.

Этот шаг является частью более широкой программы правительства по борьбе с технологическими гигантами, которые, по мнению премьера, способствуют росту дезинформации и проблем с психическим здоровьем среди молодежи.