Австралия запретит социальные сети для детей младше 16 лет

Опубликовано 07 ноября 2024, 14:101 мин.
Австралия запретит социальные сети для детей младше 16 летНовые меры для защиты психического здоровья молодежи
Австралийское правительство объявило о запрете на использование социальных сетей для детей младше 16 лет в рамках усилий по защите психического здоровья молодых людей. Премьер-министр Энтони Альбанезе сообщил, что компании, управляющие социальными платформами, будут обязаны обеспечить соблюдение нового закона, или им грозят штрафы.
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Альбанезе в Канберре отметил, что законодательство будет представлено позже в этом месяце. По его словам, ответственность за соблюдение возрастных ограничений ляжет на платформы, а не на родителей или пользователей. Пользователи, в свою очередь, не будут наказаны за нарушение правил.
Этот шаг является частью более широкой программы правительства по борьбе с технологическими гигантами, которые, по мнению премьера, способствуют росту дезинформации и проблем с психическим здоровьем среди молодежи.