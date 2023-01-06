Наука и технологии
04:11, 06 января 2023
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Австралия заявила о покупке реактивных систем HIMARS у США

К 2026 году

Министерство обороны Австралии сообщило о покупке у США реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS к 2026 году.

Австралия заявила о покупке реактивных систем HIMARS у США

Фото: Rnz.co.nz

Стоимость сделки составит от 1 до 2 млрд австралийских долларов, или $681,5 млн–$1,36 млрд соответственно. Сообщаетcя, что к 2026 году Австралия закупит 20 HIMARS.

Кроме того, в 2024 году для своего ВМФ Австралия приобретёт у Норвегии ракеты Naval Strike Missile (NSM).

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