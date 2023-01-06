Австралия заявила о покупке реактивных систем HIMARS у США

04:11, 06 января 2023
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Австралия заявила о покупке реактивных систем HIMARS у СШАК 2026 году
Министерство обороны Австралии сообщило о покупке у США реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS к 2026 году.
Фото: Rnz.co.nz
Стоимость сделки составит от 1 до 2 млрд австралийских долларов, или $681,5 млн–$1,36 млрд соответственно. Сообщаетcя, что к 2026 году Австралия закупит 20 HIMARS.
Кроме того, в 2024 году для своего ВМФ Австралия приобретёт у Норвегии ракеты Naval Strike Missile (NSM).
Источник:ABC News
Автор:Андрей КадуковТеги:
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