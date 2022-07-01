Автомат АК-12 оказался крепче, чем требует Министерство обороны

Автомат выдержал 680 выстрелов без перерыва. АК-12 — индивидуальное стрелковое оружие калибра 5,45 мм, поставленное на вооружение российской армии. Автомат получил цевьё с планками Пикатинни, позволяющее устанавливать дополнительное оборудование и складной телескопический приклад.

«680 — столько выстрелов выдержал АК-12 в режиме безостановочной стрельбы очередями. Это в три раза превышает норму, установленную требованиями Министерства обороны», — сказано в сообщении концерна.