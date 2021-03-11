Автоматическое обновление Windows 10 привело к сбою компьютеров

Отметим, что мартовское обновление Windows 10 KB5000802 включает в себя 82 исправления безопасности. Причем, что интересно, ряд проблем, которые оно исправляет, классифицированы как “критические” и “важные”.

Менее чем через 24 часа после начала распространения обновления пользователи начали жаловаться на сбои в работе компьютеров. Некоторые и вовсе столкнулись из-за него с “Синим экраном смерти”. Напомним, что Windows 10 KB5000802 является автоматическим обновлением, то есть у некоторых пользователей оно загрузилось само по себе без дополнительного разрешения.