Наука и технологии
Сегодня в 12:03
Автоматическое обновление Windows 10 привело к сбою компьютеров
Некоторые столкнулись с "синим экраном смерти"
Корпорация Microsoft начала распространять очередное автоматическое обновление Patch Tuesday для Windows 10. Предполагалось, что оно исправит определенные ошибки, однако вместе с тем оно также привело к сбою компьютеров.
Отметим, что мартовское обновление Windows 10 KB5000802 включает в себя 82 исправления безопасности. Причем, что интересно, ряд проблем, которые оно исправляет, классифицированы как “критические” и “важные”.
Менее чем через 24 часа после начала распространения обновления пользователи начали жаловаться на сбои в работе компьютеров. Некоторые и вовсе столкнулись из-за него с “Синим экраном смерти”. Напомним, что Windows 10 KB5000802 является автоматическим обновлением, то есть у некоторых пользователей оно загрузилось само по себе без дополнительного разрешения.