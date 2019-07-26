Автоматика крупных самолётов Airbus дает сбой, если не перезагружать ее раз в шесть дней

Что самое интересное, ошибка не такая уж и новая. Первое предупреждение в этом отношении было сделано Агентством по авиационной безопасности Европы еще два года назад. Тогда ведомство заявило, что некоторые модели Airbus A350 обязательно должны перезагружаться каждые 149 часов. На этой же неделе в Европе был переиздан документ по летной годности, в котором обязательным пунктом идет информирование авиакомпаний об обязательной перезагрузке самолетов Airbus. Только новейшие A350-941 не подпадают под преупреждение, поскольку они поставляются с уже исправленным программным обеспечением. Более старые версии же должны быть обязательно полностью выключены и заново включены прежде, чем самолеты достигнут 149 часов непрерывной работы.