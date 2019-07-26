Что самое интересное, ошибка не такая уж и новая. Первое предупреждение в этом отношении было сделано Агентством по авиационной безопасности Европы еще два года назад. Тогда ведомство заявило, что некоторые модели Airbus A350 обязательно должны перезагружаться каждые 149 часов. На этой же неделе в Европе был переиздан документ по летной годности, в котором обязательным пунктом идет информирование авиакомпаний об обязательной перезагрузке самолетов Airbus. Только новейшие A350-941 не подпадают под преупреждение, поскольку они поставляются с уже исправленным программным обеспечением. Более старые версии же должны быть обязательно полностью выключены и заново включены прежде, чем самолеты достигнут 149 часов непрерывной работы.
Наука и технологии
Сегодня 10:22
Автоматика крупных самолётов Airbus дает сбой, если не перезагружать ее раз в шесть дней
Ох уж этот старый-добрый способ “починки” электроники
Если какой-либо гаджет начинает работать неправильно, чаще всего пользователи просто перезагружают его в надежде на исправление ситуации. И это и вправду способно помочь! А теперь представьте, что было бы, если бы самолеты не могли обходиться без такой вот “лечащей перезагрузки”. Оказывается, так оно и есть, и многим авиакомпаниям приходится выключать и снова включать самолеты Airbus A350 через каждые 149 часов из-за программной ошибки.
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