Автомобили начнут контролировать водителей

По словам разработчиков, искусственный интеллект будет самообучаться для того, чтобы в дальнейшем еще лучше различные распознавать симптомы усталости, сонливости и отвлечения внимания у водителя при помощи заранее подготовленных примеров и видеороликов. Также инженеры Bosch рассчитывают на то, что в будущем их искусственный интеллект сможет определять ситуации, в которых автопилоту ни в коем случае не стоит отключаться — так в момент отвлечения водителя от дороги, компьютерный помощник не отключится.