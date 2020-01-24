Наука и технологии
Сегодня 18:26
Автомобили начнут контролировать водителей
Первые серийные экземпляры с подобной функциональностью могут появиться уже в 2022 году
Инженеры компании Bosch разработали новейшую систему, благодаря которой встроенные в автомобиль видеокамеры совместно с искусственным интеллектом смогут обезопасить движение на дорогах за счет контроля поведения водителей.
По словам разработчиков, искусственный интеллект будет самообучаться для того, чтобы в дальнейшем еще лучше различные распознавать симптомы усталости, сонливости и отвлечения внимания у водителя при помощи заранее подготовленных примеров и видеороликов. Также инженеры Bosch рассчитывают на то, что в будущем их искусственный интеллект сможет определять ситуации, в которых автопилоту ни в коем случае не стоит отключаться — так в момент отвлечения водителя от дороги, компьютерный помощник не отключится.
По словам представителей компании, в серийных автомобилях технологии Bosch могут появиться уже с 2022 года. При этом, что интересно, наличие данной системы уже с 2025 года будет учитываться при сертификации автомобилей по стандартам EuroNCAP.