Автомобили научат узнавать своих владельцев в лицо

Заявляется, что первым выпущенным с данной функцией транспортным средством станет компактный кроссовер Cadillac XT4. Так, планируется, что в центральную стойку кузова со стороны водителя будут встроены двойная инфракрасная камера и подсветка для нее, с помощью которых автомобилем можно будет пользоваться и вовсе без какого-либо ключа зажигания. В случае, если у Cadillac XT4 все же не выйдет распознать владельца по лицу, то тогда в автомобиле будет иметься резервная система аутентификации, по отпечатку пальцев.