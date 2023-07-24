Автомобили научили «читать» дорожные знаки

Новинка не только автоматически считывает цифры на знаках ограничения скорости, но также может расшифровывать иллюстрированные знаки, например, указывающие на играющих детей, и соответственно корректировать скорость автомобиля.

Система Mobileye уже сертифицирована в 27 странах ЕС, а также в Израиле, Норвегии, Швейцарии и Турции.

Она появилась на фоне внедрения в ЕС новых стандартов общей безопасности, требующих, чтобы все новые автомобили были оснащены датчиками скоростного режима в режиме реального времени.

Система ISA от Mobileye, основанная на продвинутой платформе EyeQ, представляет собой набор программного обеспечения, специализированного на принятии решений о скорости.

Она может быть установлена автопроизводителями, которые уже используют некоторые чипы компании в своих автомобилях, включая EyeQ4 и EyeQ6.