Автомобили научили «читать» дорожные знаки

Автомобили научили «читать» дорожные знакиТехнологии будущего подкрались незаметно
Компания Mobileye, разработчик технологий для беспилотных автомобилей, представила новую систему, способную определять допустимую скорость движения.
Новинка не только автоматически считывает цифры на знаках ограничения скорости, но также может расшифровывать иллюстрированные знаки, например, указывающие на играющих детей, и соответственно корректировать скорость автомобиля.
Система Mobileye уже сертифицирована в 27 странах ЕС, а также в Израиле, Норвегии, Швейцарии и Турции.
Она появилась на фоне внедрения в ЕС новых стандартов общей безопасности, требующих, чтобы все новые автомобили были оснащены датчиками скоростного режима в режиме реального времени.
Система ISA от Mobileye, основанная на продвинутой платформе EyeQ, представляет собой набор программного обеспечения, специализированного на принятии решений о скорости.
Она может быть установлена автопроизводителями, которые уже используют некоторые чипы компании в своих автомобилях, включая EyeQ4 и EyeQ6.