Автомобили превратили Москву и Санкт-Петербург в самые загрязненные города России

Верхние строчки ожидаемо заняли Москва и Санкт-Петербург. Там загрязнение в первую очередь связано с огромным количеством транспорта на дорогах. К слову, российская часть Greenpeace неоднократно выступала за введение в крупных городах России определенных зон, где движение транспорта низкого экологического класса будет сильно ограничено. В число таких автомобилей войдут те, что соответствуют классу “Евро-3” и ниже. Данная инициатива Greenpeace уже была поддержана как президентским советом по правам человека, так и администрациями двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.