Наука и технологии
Сегодня 08:58
Автомобили, собранные на территории России, будут оповещать водителей о нарушении ПДД
Правда, неизвестно, когда новая инициатива станет реальностью
В сети появилась информация о том, что абсолютно все автомобили, собранные в России, планируется оснастить специальными системами оповещения водителей о потенциальном нарушении ПДД.
По данным издания Известия, в автомобили встроят специальные камеры, способные “видеть” дорожные знаки и светофоры. Собранные камерой данные будут поступать в специальный вычислительный модуль, который займется их анализом, после чего уже сама система оповестит водителя о потенциальном нарушении звуковым сигналом или специальным сообщением на экране. В случае, если водитель допустит слишком грубое нарушение ПДД, то его дополнительно оповестят вибрацией руля и сиденья.
Издание добавило, что новейшую систему можно будет устанавливать на самый широкий спектр транспортных средств: от легковых автомобилей до автобусов, троллейбусов и грузовиков.