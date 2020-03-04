Автомобили, собранные на территории России, будут оповещать водителей о нарушении ПДД

По данным издания Известия, в автомобили встроят специальные камеры, способные “видеть” дорожные знаки и светофоры. Собранные камерой данные будут поступать в специальный вычислительный модуль, который займется их анализом, после чего уже сама система оповестит водителя о потенциальном нарушении звуковым сигналом или специальным сообщением на экране. В случае, если водитель допустит слишком грубое нарушение ПДД, то его дополнительно оповестят вибрацией руля и сиденья.

Издание добавило, что новейшую систему можно будет устанавливать на самый широкий спектр транспортных средств: от легковых автомобилей до автобусов, троллейбусов и грузовиков.