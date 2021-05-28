Автомобили Tesla начали следить за водителями через камеру внутри салона

Позднее представители автопроизводителя опровергли это высказывание. Но «осадочек» всё же остался.

Теперь же стало известно, что компания Илона Маска включила камеру внутри салона свих автомобилей. Она будет следить за тем, как водитель ведёт себя после активации функции автопилота, пишет TechCrunch.

Обновление, активирующее нововведение, уже начало распространяться среди пользователей. Часть из них и рассказала об этом в своих соцсетях.

Отметим, что решение о включении камеры вполне своевременно. В последнее время в сети стало появляться слишком много видео, в которых владельцы Tesla абьюзят несовершенство технологии автоматического управления.