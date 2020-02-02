Автомобильная авария вернула человеку зрение

Известно, что потеря зрения у мужчины произошла в связи с аллергической реакцией, в ходе которой была повреждена сетчатка правого глаза, тогда как с помощью второго глаза он мог определять форму и свет. После случившейся аварии мужчину госпитализировали с переломом бедра и проводили двухнедельную терапию. Так, после выписки он обнаружил, что вновь обрел зрение, которое, по его словам, было практически идеальным.

Несмотря на то, что врачи обескуражены данным случаем, они полагают, что исцеление обусловлено медикаментами, которые были введены мужчине в процессе терапии.