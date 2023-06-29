Автономность лучше, чем у AirPods Max: раскрыты подробности новых накладных наушников Apple

И вот, в Сети появилась свежая информация о следующей модели Apple Beats — Beats Studio Pro. Сообщается, что новинка получит значительные улучшения в качестве звука по сравнению с предыдущей моделью.

Свежие наушники будут оснащены двумя 40-миллиметровыми динамиками, способными обеспечить практически нулевое искажение даже на высокой громкости. Beats Studio Pro также имеют встроенный цифровой процессор, который оптимизирует звуковой профиль для точного воспроизведения деталей в музыке.

Из прочих фишек устройства можно отметить активное шумоподавление, режим прозрачности и пространственное аудио с Dolby Atmos.

Впервые пространственное аудио будет доступно в наушниках Beats, включая динамическое отслеживание головы и персонализированное пространственное аудио.

Также Beats Studio Pro обещают впечатляющую автономную работу. С отключённым шумодавом и режимом прозрачности они смогут работать до 40 часов, а при активации этих режимов — до 24 часов.