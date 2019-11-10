Автономность Xiaomi Mi Watch оказалась вдвое больше заявленной
Так, в китайской официальной сети Weibo появился первый тест часов, причем опубликован он не обычным пользователем, а новым медиадиректором компании. Так, представитель Xiaomi выложил скриншот, который показывает, что устройство работает, без малого, 57 часов, имея при этом 10% заряда. Это дает понять, что суммарно автономность Xiaomi Mi Watch составляет более 60 часов, а это, в свою очередь, является уже неплохим показателем.
Известно, что Xiaomi Mi Watch работают на базе Wear OS и стандартной для современных моделей данной операционной системы процессоре - Snapdragon Wear 3100. Именно поэтому указанная ранее автономность в 36 часов была предсказуемой. Но, у новых часов компании также есть преимущество в виде мощного аккумулятора, емкость которого достигает 570 мАч, что, вероятно, позволило новинке стать более автономной, чем большинство аналогичных гаджетов с Wear OS.