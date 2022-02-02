Автопилот Tesla не останавливался перед знаками «STOP». Компания отзывает 54 тыс автомобилей

Речь идёт о проблеме, при которой автомобили не останавливались перед дорожным знаком «STOP» на перекрёстке и продолжали движение. Таким образом, электрокары бренда нарушали правила дорожного движения и, что более важно, представляли потенциальную опасность как для своего владельца, так и прочих участников движения.

Сообщается, что отозвана будет часть автомобилей Model S и X 2016–2022 годов выпуска, а также Model 3 2017–2022 годов выпуска вместе с Model Y 2020–2022 годов.

Представители Tesla уже заявили, что им неизвестно об аварийных случаях в связи с обнаруженной проблемой. В то же время они пообещали устранить неисправность в кратчайшие сроки.