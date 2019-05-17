Автопилот Tesla признали виновным в серии смертельных ДТП

Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал отчёт, в котором говорится, что во время смертельного ДТП во Флориде 1 марта 2018 года в Tesla Model 3 был включён автопилот.

Таким образом, власти подтвердили уже третий случай случай ДТП со смертельным исходом, в котором участвовал автопилот Tesla.

Согласно отчёту, водитель включил автопилот за 10 секунд до столкновения и отпустил руки с руля за 8 секунд до аварии. Автомобиль ехал со скоростью 109 километров в час при ограничении скорости на том участке дороги в 89 км/ч.

Представитель Tesla отметили, что автопилот был активирован всего за 10 секунд до столкновения и водитель сразу убрал руки с руля, а во время остальной поездки автопилот вообще не использовался. Он заявили, что по статистике, при корректном использовании внимательным водителем, готовым принять управление на себя, система с автопилотом показывает себя более безопасной, чем обычное вождение.