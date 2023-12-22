Автопроизводитель BMW построит рекордно большую электрическую яхту

Судно получит подводные крылья, аккумуляторы мощностью 400 кВтч, обеспечивающие дальность в 50 морских миль, или 92 км. Два электродвигателя должны быть мощностью 100 кВт. Скорость, которую яхта будет развивать — 30 узлов (55,5 км/ч).

Известно, что длина яхты составит 14,7 метра, ширина — 4,5 метра. Водоизмещение судна — 11,5 тонны. На крыше судна расположатся солнечные панели для подзарядки батареи и увеличения запаса хода.