Автор дизайна iPhone, MacBook и iPad подтвердил работу над тайным проектом вместе с создателем ChatGPT

В интервью для The New York Times он сообщил, что его компания LoveFrom возглавляет дизайн нового устройства с применением ИИ. Среди участников проекта — бывшие коллеги Айва из Apple: Тан Тан и Эванс Ханки.

Проект разрабатывается в Сан-Франциско, где LoveFrom приобрела несколько зданий, объединив усилия сотрудников.

Пока подробностей о продукте немного. Известно лишь, что он призван создать «менее социально разрушающий» пользовательский опыт по сравнению с iPhone.

С момента ухода Айва из Apple в 2019 году, LoveFrom занималась разными проектами, включая шрифты и даже красный клоунский нос, но в плане аппаратных разработок это один из первых масштабных проектов компании.

Ожидается, что продукт будет связан с искусственным интеллектом, однако сроки его выхода пока неизвестны.