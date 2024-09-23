Автор дизайна iPhone, MacBook и iPad подтвердил работу над тайным проектом вместе с создателем ChatGPT

Автор дизайна iPhone, MacBook и iPad подтвердил работу над тайным проектом вместе с создателем ChatGPTТоп-10 аниме кроссоверов
В интервью для The New York Times он сообщил, что его компания LoveFrom возглавляет дизайн нового устройства с применением ИИ. Среди участников проекта — бывшие коллеги Айва из Apple: Тан Тан и Эванс Ханки.
Проект разрабатывается в Сан-Франциско, где LoveFrom приобрела несколько зданий, объединив усилия сотрудников.
Пока подробностей о продукте немного. Известно лишь, что он призван создать «менее социально разрушающий» пользовательский опыт по сравнению с iPhone.
С момента ухода Айва из Apple в 2019 году, LoveFrom занималась разными проектами, включая шрифты и даже красный клоунский нос, но в плане аппаратных разработок это один из первых масштабных проектов компании.
Ожидается, что продукт будет связан с искусственным интеллектом, однако сроки его выхода пока неизвестны.