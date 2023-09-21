Автор «Игры престолов» подал в суд на создателей ChatGPT за нарушение авторских прав

Мартин и другие известные писатели, такие как Джон Гришэм и Элин Хильдербранд, обвиняют создателей языковой модели ChatGPT в нарушении авторских прав.

Суть обвинения заключается в том, что iT-гигант использовал произведения этих авторов для «тренировки» своего искусственного интеллекта без их согласия. Это, по мнению писателей, является «систематическим воровством на массовом уровне».

Что интересно, программист по имени Лиам Суэйн использовал ChatGPT для создания продолжений книг Мартина, которые он затем разместил в Интернете. И это неудивительно, учитывая, что сам Мартин так и не завершил свою серию.

Писатели требуют запретить OpenAI использование защищённых авторским правом произведений без явного разрешения, а также компенсацию в размере до $150 000 за каждое нарушенное произведение.