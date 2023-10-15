Автор официальных биографий Стива Джобса и Илона Маска назвал их схожие черты и то, чем они отличаются

Журналист отметил, что они оба имели «тёмную сторону» в своём характере. Например, Маск иногда входил в так называемый «режим демона», когда он был лишён сочувствия и мог резко критиковать своих сотрудников или ставить перед ними нереальные сроки.

Тем не менее, Азейксон также выявил ключевые различия между двумя гениями. В отличие от Джобса, Маск гораздо более практичен и часто участвует в инженерных процессах своих компаний.

Он проводит гораздо больше времени на производственных линиях, чем в дизайнерских студиях, и считает, что «дизайн машины, которая создаёт машину, важнее, чем дизайн первоначального продукта».