Автор официальных биографий Стива Джобса и Илона Маска назвал их схожие черты и то, чем они отличаются

22:06, 15 октября 2023
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Автор официальных биографий Стива Джобса и Илона Маска назвал их схожие черты и то, чем они отличаютсяДа, между ними немало общего
Уолтер Айзексон, автор биографий Стива Джобса и Илона Маска, выявил ряд схожих черт между этими двумя людьми.
Журналист отметил, что они оба имели «тёмную сторону» в своём характере. Например, Маск иногда входил в так называемый «режим демона», когда он был лишён сочувствия и мог резко критиковать своих сотрудников или ставить перед ними нереальные сроки.
Тем не менее, Азейксон также выявил ключевые различия между двумя гениями. В отличие от Джобса, Маск гораздо более практичен и часто участвует в инженерных процессах своих компаний.
Он проводит гораздо больше времени на производственных линиях, чем в дизайнерских студиях, и считает, что «дизайн машины, которая создаёт машину, важнее, чем дизайн первоначального продукта».