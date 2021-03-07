Автор популярного мема продал его за более 1,5 млн рублей

Американский художник Райдер Риппс заявил, что мем «Deal with it» принадлежит ему. Помимо прочего он поделился, что является основателем сайта Dump.fm, на котором и началось распространение этого мема в 2010 года. В то же время, отмечается, что сама фраза из мема принадлежит другому человеку, а именно Мэтту Фьюри, который подарил интернету мем с зеленым лягушонком Пепе.

За 23 тысячи долларов, которые выложил покупатель, он получил копию мема, а также все существующие на него права, в том числе и оригинальный шаблон в Photoshop.