Автор сериала «Чёрное зеркало» попытался написать сценарий для одной из серий с помощью ChatGPT

По словам шоураннера, он решил проверить, сможет ли детище OpenAI написать сценарий для одного из грядущих эпизодов «Чёрного зеркала». Для этого Брукер ввёл команду «сгенерировать эпизод Black Mirror».

Получившийся результат, как сообщил автор, был «плох». «На первый взгляд, сценарий выглядел вполне убедительно, но если присмотреться, становится ясно, что это просто смесь синопсисов уже существующих эпизодов. В нём отсутствует оригинальность и глубина мысли», — поделился Брукер.

В то же время он назвал данный опыт полезным. Он помог Брукеру понять, что не стоит повторять одни и те же шаблоны в своих работах. Более того, автор «Чёрного зеркала» пришёл к выводу, что нет смысла делать антологию, если ты не можешь нарушить свои собственные правила.

Напомним, что шестой сезон «Чёрного зеркала» стартует на Netflix уже 15 июня.