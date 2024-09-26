Авторам видео на RuTube упростили вывод средств за рекламу

Сервис Rutube снова обновил свою систему монетизации, сделав её более удобной для блогеров. Теперь у платформы появился виртуальный кошелёк, а минимальный порог для вывода средств стал ниже. Это должно помочь авторам легче управлять своими доходами.

Основные изменения заключаются в том, что вознаграждения для блогеров теперь поступают ежедневно на их виртуальные кошельки. Оттуда средства можно будет легко перевести на банковскую карту или счёт мобильного телефона. Чтобы подключиться к программе, блогеры могут авторизоваться через «Госуслуги», что значительно упрощает процесс регистрации.

Кроме того, теперь и самозанятые блогеры могут открыть виртуальный кошелёк. Интеграция с сервисом «Мой налог» позволяет автоматически получать необходимые документы из ФНС, без лишних запросов. Генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян отметил, что обновления направлены на повышение эффективности системы, и в будущем планируется ещё больше улучшений.