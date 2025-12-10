Автором статьи о безопасности популярного гербицида оказался производитель средства

Глифосат используется с 1974 года и является самым распространённым гербицидом. Он вызывает сомнения в безопасности для людей из-за потенциальной канцерогенности. В 2015 году ВОЗ классифицировала его как возможный канцероген, в 2017 году это повторила Калифорния. EPA США пересматривает его безопасность.

Статья 2000 года утверждала, что глифосат безопасен. Ее авторы — Гэри Уильямс, Роберт Крус и Иэн Манро — имели связи с Monsanto. В 2017 году были обнародованы документы Monsanto о написании статьи с участием сторонних авторов. Несмотря на это, статья продолжала цитироваться как результат независимого исследования.

В 2025 году Александр Кауров и Наоми Орескес провели расследование и направили запрос на отзыв статьи. Главный редактор журнала Мартин ван ден Берг оперативно отозвал статью, отметив, что это нужно было сделать раньше. Причины отзыва заключались в использовании неопубликованных данных Monsanto, во «вскрытии» связи авторов с производителем, искажении данных об авторстве, финансовая заинтересованность, неоднозначные выводы, риск предвзятости и историческое влияние статьи.

Опасения, связанные с глифосатом, включают его возможную роль в развитии онкозаболеваний, нейровоспаление у мышей, ухудшение нейроповеденческих показателей у подростков и нарушение кишечной микробиоты у пчёл.