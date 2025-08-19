Авторское право и «лицензии» умрут в эпоху ИИ. Что придёт на смену?Как защитить авторство
© Ferra.ru
Генеративный ИИ создает тексты, изображения, музыку и код по простым запросам пользователей, но такие произведения часто не имеют четкого автора, так как в большинстве стран автором признается только человек. Власова считает, что основная проблема связана с определением роли автора в эпоху ИИ.
Большое количество споров об авторстве произведений, созданных с использованием искусственного интеллекта (ИИ) связано с ролью автора и его вкладом. Как бы мы ни хотели сохранить фундаментальное понятие авторства, кажется, что для эффективного применения новых технологий нам придется его переосмыслить.
ИИ обучается на огромных массивах данных — текстах, картинах, песнях, — нередко без разрешения правообладателей. Отследить такие нарушения сложно из-за масштабов технологий. По мнению Власовой, полное исчезновение авторских прав маловероятно, но их форма требует изменений. Возможно, нужно уточнить понятие «творческий вклад» и разработать четкие критерии для его оценки.
Палихапития предлагает, что авторы, особенно музыканты, могут зарабатывать через живые выступления, а не через авторские права. Однако эта модель подходит не всем. Музыкантам проще адаптироваться к концертам, но для писателей, художников или программистов такой формат часто неприменим или менее прибылен. Власова подчеркивает, что такая система несправедлива для большинства творцов.
Модель без сильной опоры на авторские права может работать для избранных, но для большинства она несправедлива. Если не создавать новые механизмы монетизации или социальной защиты, творческие индустрии столкнутся с поляризацией: небольшое количество «звезд», имеющих личный бренд и монетизирующих его через различные мастер-классы, лекции и тому подобное, и масса «невидимых» авторов.
Дисбаланс между технологическими компаниями, использующими огромные объемы данных для обучения ИИ, и индивидуальными авторами — еще одна проблема. Власова полагает, что полностью устранить этот дисбаланс сложно, но можно создать механизмы компенсации. Например, системы автоматических выплат за использование контента в обучении ИИ через блокчейн или платформы типа Creative Commons. Также возможны организации, собирающие и распределяющие отчисления среди авторов.
Решением могут быть также этические и правовые инициативы, такие как юридическое закрепление права авторов на компенсацию, если их работы использовались для обучения ИИ без согласия, а также требование раскрытия источников данных, чтобы авторы могли отслеживать и оспаривать незаконное использование.
Если авторское право ослабнет, как предсказывает Палихапития, ценность цифрового творчества — текстов, изображений, кода, музыки — может измениться. Однако Власова считает, что это не приведет к обесцениванию творчества.
Не думаю, что речь идет о стремлении ценности к нулю — скорее сама природа авторства может радикально измениться.
Традиционные способы заработка, такие как продажа копий или лицензирование, могут утратить актуальность. Вместо этого популярность обретут подписки, краудфандинг, донаты или монетизация через персонализацию. Личный бренд, уникальный стиль и живое взаимодействие с аудиторией станут ключевыми для профессионалов. Власова уверена, что «живое» творчество, основанное на уникальности и прямом контакте с аудиторией, может пережить возрождение, но без новых правовых и экономических механизмов многие авторы рискуют остаться в тени технологических гигантов.
* принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России