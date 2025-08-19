Авторское право и «лицензии» умрут в эпоху ИИ. Что придёт на смену?

ИИ обучается на огромных массивах данных — текстах, картинах, песнях, — нередко без разрешения правообладателей. Отследить такие нарушения сложно из-за масштабов технологий. По мнению Власовой, полное исчезновение авторских прав маловероятно, но их форма требует изменений. Возможно, нужно уточнить понятие «творческий вклад» и разработать четкие критерии для его оценки.

Палихапития предлагает, что авторы, особенно музыканты, могут зарабатывать через живые выступления, а не через авторские права. Однако эта модель подходит не всем. Музыкантам проще адаптироваться к концертам, но для писателей, художников или программистов такой формат часто неприменим или менее прибылен. Власова подчеркивает, что такая система несправедлива для большинства творцов.