Авторы контента в одноклассниках заработали в три раза больше в 2023

В 2023 году Одноклассники активно развивали сотрудничество с создателями контента. Количество новых групп с высококачественным контентом выросло на 35%, достигнув 95 000 сообществ. Изменения в алгоритмах рекомендаций и обновление ленты новостей привели к увеличению общего охвата групп блогеров и медиа на 61%. Это также сопровождалось ростом числа подписчиков групп, привлёкших примерно 15% новых пользователей.

Важным достижением стало увеличение доходов создателей контента в Одноклассниках. Всего в 2023 году они заработали в три раза больше на программах монетизации по сравнению с предыдущим годом. Это связано с ростом числа групп, монетизирующих свой контент, которых в текущем году стало на 86% больше. Лидерами по заработку стали авторы и медиа, чьи тематики совпадают с интересами пользователей, особенно в таких областях, как кулинария, путешествия и образование.

Одноклассники также продолжают привлекать новых авторов, особенно тех, кто пишет о своих увлечениях. Благодаря алгоритму «Молния», более 1000 групп получили поддержку, что помогло им увеличить охват публикаций и привлечь первых подписчиков. Кроме того, в конце октября 2023 года Одноклассники обновили раздел «Увлечения», превратив его в сервис с профессиональным и пользовательским контентом. За два месяца в разделе было опубликовано более 70 тысяч материалов, а более 300 известных блогеров рунета привлеклись для наполнения раздела «База знаний».