Авторы контента в Одноклассников заработали в два раза больше с начала 2023 года

Выплаты для создателей контента в социальной сети Одноклассники выросли вдвое с начала этого года, согласно сообщению ОК о работе их контентной платформы за последний год.

Монетизация видеоконтента увеличилась в 5,5 раз, а монетизация в ленте — вдвое. Средний доход одного контент-автора увеличился на 36%, и самые успешные блогеры на платформе теперь зарабатывают в среднем более 150 тысяч рублей в месяц.

ОК активно развивает две программы монетизации: за просмотры в ленте и за просмотры видеоконтента. Количество уникальных авторов в обеих программах с начала года выросло на 61%. Кроме того, они запустили ряд оригинальных шоу, посвящённых интересам россиян, и планируют привлечь до 2000 авторов на свою платформу к концу года.

Социальная сеть продолжает привлекать качественный контент и создаёт собственные шоу, которые пользуются популярностью. Всего с начала года было выпущено более 80 эпизодов собственных шоу, а их просмотры на платформе превысили 400 миллионов.