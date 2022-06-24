Авторы одного из самых эффективных вирусов России украли данные у 859 компаний

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Авторы одного из самых эффективных вирусов России украли данные у 859 компанийИ продолжают это делать
Специалисты компании Group-IB представили отчёт изучения атак российской хакерской группировки, стоящей за знаменитым зловредом Conti. Это шифровальщик — в обмен на разблокирование информации злоумышленники требуют выкуп. С точки зрения аналитиков, эта группировка одна из самых успешных в России, и в мире.
За два года хакеры выложили в открытый доступ данные 859 компаний на специально созданном сайте для давления на жертв. Также Group-IB опубликовала новый отчёт, согласно которому мошенники за месяц взломали ещё 40 организаций.
Киберкампанию с участием вируса Conti, выявили в конце прошлого года. Она длилась с 17 ноября по 20 декабря, и принесла хакерам успех более чем в 40 случаях. Самую короткую атаку вымогатели совершили за три дня.
Отмечается, что чаще всего вымогатели атакуют производственный сектор — 14%, сферу недвижимости — 11,1%. В других сферах больше всего страдают логистические и торговые компании — 8,2% и 5,5% соотвественно. Среди стран больше всего атак пришлось на США — 37%.