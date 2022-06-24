Авторы одного из самых эффективных вирусов России украли данные у 859 компаний

За два года хакеры выложили в открытый доступ данные 859 компаний на специально созданном сайте для давления на жертв. Также Group-IB опубликовала новый отчёт, согласно которому мошенники за месяц взломали ещё 40 организаций.

Киберкампанию с участием вируса Conti, выявили в конце прошлого года. Она длилась с 17 ноября по 20 декабря, и принесла хакерам успех более чем в 40 случаях. Самую короткую атаку вымогатели совершили за три дня.

Отмечается, что чаще всего вымогатели атакуют производственный сектор — 14%, сферу недвижимости — 11,1%. В других сферах больше всего страдают логистические и торговые компании — 8,2% и 5,5% соотвественно. Среди стран больше всего атак пришлось на США — 37%.