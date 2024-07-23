«АвтоВАЗ» запустил собственную торговую площадку для покупки подержанных авто

«АвтоВАЗ» вместе со своим банком «Авто Финанс Банк» запустили новый онлайн-маркетплейс для продажи подержанных автомобилей. Платформа, которая называется restart.auto, предлагает не только покупку машин, но и возможность оформить кредит и страховку прямо на сайте.

На restart.auto будут представлены автомобили, которые прошли техпроверку и предпродажную подготовку. После покупки на них будет распространяться один год продлённой гарантии от страхового партнёра.

Этот шаг позволит клиентам легко находить подержанные машины, которые находятся в хорошем состоянии, и сразу же оформлять все необходимые документы онлайн.