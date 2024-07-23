«АвтоВАЗ» запустил собственную торговую площадку для покупки подержанных авто

Опубликовано 23 июля 2024, 21:25
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«АвтоВАЗ» запустил собственную торговую площадку для покупки подержанных автоНа маркетплейсе можно приобрести автомобили марки LADA
Россияне смогут купить подержанную LADA на маркетплейсе от производителя
«АвтоВАЗ» вместе со своим банком «Авто Финанс Банк» запустили новый онлайн-маркетплейс для продажи подержанных автомобилей. Платформа, которая называется restart.auto, предлагает не только покупку машин, но и возможность оформить кредит и страховку прямо на сайте.
На restart.auto будут представлены автомобили, которые прошли техпроверку и предпродажную подготовку. После покупки на них будет распространяться один год продлённой гарантии от страхового партнёра.
Этот шаг позволит клиентам легко находить подержанные машины, которые находятся в хорошем состоянии, и сразу же оформлять все необходимые документы онлайн.
Источник:1Прайм
Автор:Николай Шелофастов