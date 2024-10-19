Axiom Space и Prada показали финальный вариант дизайна скафандров для Луны

Скафандр с виду напоминает известные модели и образы астронавтов: такой же «громоздкий белый костюм с красной отделкой и серыми нашивками на коленях и локтях». Новая модель была представлена на Международном астронавтическом конгрессе в Милане.

Скафандр прошёл многочисленные тесты на герметичность и прочность, включая подводные испытания. Изделие может выдерживать экстремальные температуры на южном полюсе Луны и самые низкие температуры в постоянно затенённых областях в течение как минимум двух часов. В открытом космосе астронавты могут находиться в этом скафандре не менее восьми часов.