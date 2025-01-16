Axiom Space предложила производить полупроводники в космосе

Основной аргумент Axiom Space заключается в уникальных условиях низкой околоземной орбиты (LEO), таких как микрогравитация и вакуум, которые могут существенно повысить качество производимых кристаллов. По словам доктора Коичи Вакаты, технического директора компании, отсутствие гравитации способствует росту кристаллов без дефектов, что трудно достичь на Земле из-за силы тяжести и атмосферных примесей.

Представитель Axiom Space Дивья Панчанатан подчеркнула, что микрогравитация позволяет добиться равномерного распределения материала при выращивании кристаллов, а вакуум исключает загрязнение. Это особенно важно для сложных материалов, таких как кремний, нитрид галлия и арсенид галлия, которые используются в полупроводниковой промышленности.

Компания предложила начать эксперименты на МКС, а после 2030 года перейти к производству на своих коммерческих модулях. Хотя детали проекта пока держатся в секрете, предполагается, что речь идет о производстве монокристаллических материалов, которые служат основой для создания чипов.