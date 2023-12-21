Axiom Space вознесет данные к звездам с запуском «орбитального дата-центра»С какой целью
Axiom Space готовится совершить невероятный скачок в области облачных вычислений: она представила планы по созданию первого в мире орбитального центра обработки данных, запуск которого намечен на 2027 год. Техасская компания планирует совершить беспрецедентный скачок в области хранения и обработки данных на орбите Земли.
Орбитальный ЦОД Axiom (ODC T1), хотя и представляет собой скромную стойку размером в полкубометра, обещает совершить революцию в исследованиях в области микрогравитации, поддерживать пользователей будущей станции Axiom и помогать спутникам на различных орбитах с помощью оптических ретрансляторов связи. Не являясь традиционным земным центром обработки данных, компактный орбитальный комплекс призван обеспечить доступ к облачным сервисам с низкой задержкой для тех, кто отправляется за пределы нашей планеты.
Стыковка с Международной космической станцией намечена на 2026 год, после чего ODC T1 обретет полную независимость и расширит границы вычислений в космосе. Хотя специфика аппаратного обеспечения остается под секретом, Axiom планирует запустить прототип на МКС в 2024 году.