Азербайджан потребовал от Google Карт переименовать армянские города в Нагорном Карабахе

С таким заявлением выступил глава Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли. По словам чиновника, чтобы в Google Картах сменились все армянские названия городов и других топонимов на азербайджанский язык, нужно время. Сколько его понадобится, неизвестно, потому что азербайджанская сторона только начала переговоры.

При этом, какие именно армянские топонимы, по мнению Джафарли, необходимо переименовать, не уточняется. Скорее всего, речь идёт о полном изменении названий топонимов с армянского на азербайджанский язык.

Упоминается только, что между Арменией и Азербайджаном существуют, кроме военных, и культурные разногласия. К примеру, один из самых крупных городов Нагорного Карабаха на армянском называется Шуши, а на азербайджанском языке — Шуша.

Вероятно, именно таких корректировок и хочет добиться Азербайджан от Google Карт.