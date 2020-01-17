Азиатские компании вложили 225 млн долларов в “ненастоящее” молоко

Что интересно, тренд на рост наблюдается среди множества компаний, занятых производством “ненастоящего” молока, то есть молочной продукции, не основанной на молоке животного происхождения. Так, еще в декабре прошлого года Perfect Day Foods сумела привлечь 110 млн финансирования. Также не остались в стороне и Ripple Foods и Oatly, сумевшие найти нужное число инвесторов, необходимого для захвата заметной части молочного рынка, оцененного в более чем 1 трлн долларов.

”Пришло время дизрапшна триллионного мирового рынка молочной продукции и готового кофе. Люди по всему миру стремятся улучшить свое здоровье и самочувствие и для этого внедряют в рацион минимально обработанные и богатые питательными веществами продукты, которые лучше как для планеты, так и для животных”, — рассказал основатель и исполнительный директор Califia Farms Грег Стелтенпол.