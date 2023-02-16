Бабушки были правы: учёные доказали пользу имбиря для иммунитета

Бабушки были правы: учёные доказали пользу имбиря для иммунитетаИ даже могут начать использовать его вещество в качестве лекарства
Группа учёных из немецкого Института биологии пищевых систем имени Лейбница подтвердили то, что бабушки и фанаты народной медицины знали достаточно давно.
Фото: Eat This, Not That
Речь идёт о пользе имбиря для иммунитета. Если быть точнее, то специалисты выяснили, что данный продукт содержит вещество гингерол, которое активизирует иммунную систему организма.
Оно приводит белые кровяные клетки в состояние повышенной готовности и заставляет их активнее реагировать на инфекцию. Чтобы убедиться в этом, исследователи наносили вещество на клеточные культуры и наблюдали за его действием.
Оказалось, что даже небольшого количества — 15 микрограммов гингерола на литр — достаточно для активации иммунных клеток.
Стоит отметить, что шутки шутками, а результаты данного исследования могут иметь важное значение для лечения и профилактики инфекционных заболеваний. Так, гингерол также может стать альтернативой традиционным антибиотикам, которые становятся всё менее эффективными из-за растущей проблемы устойчивости к ним.