Байден и Google объединились для защиты инфраструктуры США

На конференции Black Hat USA в Лас-Вегасе был объявлен AI Cyber Challenge. Его цель — объединить экспертов с ИИ-моделями, созданными Anthropic, Google, Microsoft и OpenAI, для разработки систем, способных определять и устранять уязвимости программного обеспечения.

За лучшие системы, которые могут быть использованы для защиты государственной инфраструктуры, предусмотрены призы на общую сумму $20 млн.

Команды начнут соревноваться на отборочном мероприятии в следующем году, а победители перейдут к полуфиналу на Def Con 2024.

Пять лучших команд будут соревноваться в финале, который состоится на Def Con 2025.