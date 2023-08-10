Байден и Google объединились для защиты инфраструктуры США

Байден и Google объединились для защиты инфраструктуры СШАOpenAI также помогает им во всём этом
Администрация Байдена объединилась с четырьмя ведущими компаниями в области искусственного интеллекта для защиты критически важной инфраструктуры США.
На конференции Black Hat USA в Лас-Вегасе был объявлен AI Cyber Challenge. Его цель — объединить экспертов с ИИ-моделями, созданными Anthropic, Google, Microsoft и OpenAI, для разработки систем, способных определять и устранять уязвимости программного обеспечения.
За лучшие системы, которые могут быть использованы для защиты государственной инфраструктуры, предусмотрены призы на общую сумму $20 млн.
Команды начнут соревноваться на отборочном мероприятии в следующем году, а победители перейдут к полуфиналу на Def Con 2024.
Пять лучших команд будут соревноваться в финале, который состоится на Def Con 2025.