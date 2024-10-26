Байден издал первый меморандум по нацбезопасности Штатов с описанием ИИ

Меморандум устанавливает «руководящие принципы для военных и разведывательных агентств по использованию искусственного интеллекта в повседневной деятельности». Военные и специалисты разведывательного сообщества США должны изучить особенности применения и регулирования инструментов ИИ в пределах установленных сроков, большинство из которых истекут после окончания полномочий Байдена.

Как отмечает издание The New York Times, меморандум прежде всего — сборник запретов на использование ИИ в военной сфере. В частности, это касается «самых антиутопических возможностей, включая разработку автономного оружия». Также в меморандуме говорится, что «ИИ никогда не может быть использован для принятия решений о запуске ядерного оружия или о предоставлении убежища иммигрантам, прибывающим в США. Кроме того, без вмешательства человека запрещается отслеживать кого-либо по расовому или религиозному признаку или определять, является ли подозреваемый известным террористом.