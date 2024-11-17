Байден одобрил прямую выплату TSMC, но Intel и Samsung «всё ещё ждут»

В октябре 2022 года, когда был принят «Закон о чипах и науке», Intel, Samsung и SK Hynix также подписали предварительные соглашения с правительством США, согласно которым они тоже получат деньги для своих подразделений в США. Samsung инвестирует $44 млрд и получит субсидию в размере $6,4 млрд, а SK Hynix инвестирует $3,87 млрд и получит субсидию в размере $450 млн. К тому же этим компаниям положены кредиты под низкий процент, однако дадут кредит только TSMC.

И эти компании будут ждать субсидий ввиду того, что TSMC — крупнейший производитель полупроводников, и выигрывает в очерёдности получения финансирования. Вероятно, ещё и потому, что TSMC инвестирует $65 млрд в строительство трёх полупроводниковых заводов в Аризоне. Второй завод, запуск которого запланирован на 2028 год, будет использовать 2-нм технологию.

Однако неизвестно, дождуться ли Intel, Samsung и SK Hynix субсидий, так как ждать до вступления в должность Трампа уже недолго, а он может заморозить все договорённости, выдвинув другие условия.