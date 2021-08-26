Байден призвал власти России наказать хакеров, взломавших американские компании

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Байден призвал власти России наказать хакеров, взломавших американские компанииНазвав кибербезопасность глобальной проблемой
Президент США Джо Байден заявил в рамках встречи, посвященной кибербезопасности о том, что ожидает от российских властей действий по борьбе с хакерами, эксплуатирующих вирусы-вымогатели.
По словам Байдена, кибербезопасность уже стала глобальной проблемой. В этой связи американский лидер призвал страны Группы семи наказать государства, занимающиеся укрытием преступников, использующих вирусы-вымогатели.
“И я мог бы добавить, что у меня состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Я ясно дал ему понять, что мы также ожидаем от него привлечения их киберпреступников к ответственности, поскольку они россияне знают, кто это и где они хакеры находятся”, — сообщил президент США Джо Байден.
В июле стало известно, что Байден и американская соцсеть Facebook «поругались» из-за дезинформации по коронавирусной инфекции.