Байден прорекламировал биткоин в видео своей избирательной кампании

Видео — часть подготовки к выборам американского президента в 2024 году. На кружке изображён мем «красные глаза», популярный в криптосообществе. Глаза изображены в определённом стиле, обычно этот мем используют те, кто является приверженцем биткоина.

Многие так и посчитали, что на видео реклама биткоина. Но многие игроки крипторынка не согласны с такой позицией и уверены, что команда Байдена попросту не знает о происхождении изображённого на кружке рисунка.