Байден прорекламировал биткоин в видео своей избирательной кампании

19:04, 05 августа 2023
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Байден прорекламировал биткоин в видео своей избирательной кампанииНо это может быть случайностью
Команда действующего президента США Джо Байдена в его официальном аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter) опубликовала видео, на котором Байден пьёт кофе из кружки с красными глазами.
© X.com
Видео — часть подготовки к выборам американского президента в 2024 году. На кружке изображён мем «красные глаза», популярный в криптосообществе. Глаза изображены в определённом стиле, обычно этот мем используют те, кто является приверженцем биткоина.
Многие так и посчитали, что на видео реклама биткоина. Но многие игроки крипторынка не согласны с такой позицией и уверены, что команда Байдена попросту не знает о происхождении изображённого на кружке рисунка.
Источник:Block-chain24.com
Автор:Андрей КадуковТеги:
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